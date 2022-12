Òṣìṣẹ́ Oyetola tó bá fẹ́ gba ẹ̀tọ́ rẹ̀, kó kọ́kọ́ da gbogbo ọkọ̀ àti dúkìá ìjọba padà– Adeleke

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ìjọba Ìpínlẹ̀ Osun ti funpe sì gbogbo awọn tí wọn ṣiṣẹ́ lábẹ́ ijọba ana pe ki wọn da gbogbo ọkọ àti dukia to jẹ ti ijọba to ṣi wa ni ikawọ wọn padà ki wọn to le gba ẹtọ kankan.