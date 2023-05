Àlàyé rèé lórí bí ogójì Ọ̀ọ̀ni ṣe ṣekúpa olórí ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀

Ọkan lara agbẹ to n sin ọọni lo ti ri iku he lẹyin ti awọn ọọni to to ogoji níye pin si wẹwẹ lẹyin to subu sinu ibi tí wọn ko wọn si.