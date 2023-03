Wọ́n kàn pa ọkọ mi "Oluomo" t'ògo t'ògo lọ́jọ́ ìdìbò ààrẹ l’Ondo níwájú INEC; Ìjọba ẹ gbà wá o!

O ṣe ni laanu wipe ko si bi idibo Naijiria ṣe ni iroyin alafia tabi irọwọrọsẹ to ti kii ni kekere abamọ ninu lawọn apa ibi kọọkan.

Awọn miran ko tilẹ mọ pe idibo aarẹ Naijiria to ṣẹṣẹ waye tilẹ sọ awọn ẹbi kan sinu ibanujẹ ayeraye toripe awọn agba maa n ni ẹni to kan lo mọ.

"Ọkọ mi kii ṣe tọọgi o tori o ka iwe"

"Ọkọ mi kii ṣe tọọgi o tori o ka iwe, bẹẹ si ni to ba rii pe wọn n ja nibi kan, a ti de ile".

Akinlabi to jẹ aṣoju fun ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party padanu ẹmi rẹ lasiko ti wọn n duro de esi idibo ni ọjọ Kẹẹdọgbọn Oṣu Keji ọdun 2023 ni ọfiisi ajọ INEC to wa ni ipinlẹ Ondo.

Adanu gidi lo jẹ fun mi; Akin o le pa Ewurẹ, wọn kan pa a t'ogo t'ogo ni - Baba, ẹgbọn Oluomo

'A jọ wa nibẹ ni, oju mi ni awọn Sọja yinbọn to si ba Oluomo'

Bolusere Akinfolarin to jẹ aburo oloogbe ni wọn jọ lọ si ibi idibo lọjọ naa ti ohun gbogbo si ṣoju rẹ.

Boluṣere tun ṣalaye pe fun bii iṣẹju diẹ, awọn akẹgbẹ Sọja naa n jiyan wọn si n bii pe kilode to ṣe yinbọn amọ ko to to iṣẹju marun wọn gbera kuro nibẹ kia.