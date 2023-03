Tina Ogundoyin, màmá olórí ilé aṣòfin Oyo jáde láyé

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Iya to bí olori ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Oyo, Asofin Adebo Ogundoyin ti jade laye.

Oloye Justina Iyabo Ogundoyin, ẹni to jẹ iyawo kẹrin fun gbajumo oniṣowo ọmọ Eruwa, Oloye Adeseun Ogundoyin, lo jẹ ẹni ọdun mẹtalelọgọta.

Olori ile asofin ipinlẹ Oyo, ninu atẹjade to fi ransẹ si awọn akọroyin sapejuwe ipapoda iya rẹ gẹgẹ ohun to ba lojiji, to si tun ko irẹwẹsi ọkan ba pupọ.