Lónìí ní òkú olórí Soviet Union, Mikhail Gorbachev, yóò wọ káà ilẹ̀ sùn

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Mikhail Gorbachev, olori to kẹyin fun Soviet Union, ẹni to mu opin de ba ọpọlọpọ ogun ni wọn yoo gbe wọ kaalẹ lẹyin to jade laye lẹni odun mọkanlelaadọrun-un. Aarẹ Orilẹede Russia, Vladimir Putin, ni ko ni anfani lati darapọ mọ isinku naa nitori pe oni ọpọlọpọ isẹ wa niwaju rẹ. Gorbachev, ẹni to di olori Soviet Union lọdun 1985 ki ipinya to de saarin wọn kopa ribiribi nínu idagbasoke orilẹ ede naa, tosi tun ṣe afihan ajọ naa si agbaye.