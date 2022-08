Germany yóò dá ère Naijiria 512 tí àwọn kan jí kó padà

Ere ‘’bronze’’ ti iye rẹ jẹ mẹjila ati ẹẹdẹgbẹta(512) ni won jiko ni sẹnturi to kọja(19th century).

Adehun naa lo waye laarin ajọ Foundation of Prussian Cultural Heritage (SPK) ati Ajọ Nigeria's National Commission for Museums and Monuments (NCMM).