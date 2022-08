America dá Deborah Samuel akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n pa ní Sokoto lọ́lá

Oríṣun àwòrán, Others

America fi fun oloogbe naa ni ami ẹyẹ ni ayajọ ọjọ́ ti wọn n mọ riri àwọn to kú nitori ija ẹsin.

Àjọ America to n rí si ominira ninu ẹsin lagbaye sọ pe àwọn da Deborah Samuel lọla nitori o fi oju wina ifiyajẹni, wọn lu u, wọn tun sọ ọ ni okuta pa, ki wọn to dana sun.

Bawo ni wọn ṣe pa Deborah?

Oṣù karun-un, ọdun 2022 ni wọn pa Deborah ni Shehu Sagari College of Education n'ilu Sokoto, nitori 'ọrọ odi' ti wọn lo sọ si anabi lori ayelujara WhatsApp.

Eyi to mu ki awọn akẹkọọ kan fi ipá wọ ọ jade ni ibi to n gbé, ti wọn si fi igi ati okuta pa a ki wọn to dana sun oku rẹ.