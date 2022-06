Gbogbo èrò ọkàn mi ní pé kí n wà ''tanker'' tó ń jóná wọ́ inú odò lọ- Ejiro Otarigho awakọ̀ Ọkọ̀ agbépo tí aráàlú ń kàn sáárá sí

wákàtí kan sẹ́yìn

Awakọ to wa ninu fidio to gbode nibi to ti wa ọkọ agbepo to n jona kuro nibi tawọn eeyan wa ti salaye fun BBC bi iṣẹlẹ naa ti ṣe waye.