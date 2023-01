Èèyàn márùn ún pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́yìn tí ọkùnrin kan yà ọkọ̀ wọ àárín èrò

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ti kede pe ọwọ ti okunrin awakọ kan to ya wọ arin ero, to si ṣekupa eeyan marun un, ti awọn mẹtala mi si farapa yanayana.

Awọn fọran to wa lori ayelujara safihan bi awakọ naa ṣe jade kuro ninu ọkọ, to si fan owo ṣoke lẹyin to kọlu awọn ero naa.