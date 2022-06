South West Security: Wo kókó tí wọ́n fẹnukò lé lórí níbi ìpàdé àwọn Gómìnà Yorùbá

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Yatọ si pe wọn bẹnu atẹ lu ikọlu si ile ijọsin yi, wọn ni kawọn ipinlẹ Yoruba ya ọjọ mẹta idaro sọtọ ni iranti awọn to ba iṣẹlẹ aburu yi lọ.

Iye ọjọ ti wọn ya sọtọ yi yoo ma kun eleyi ti ipinlẹ Ondo ti ṣaaju kede nidaro awọn to ba iṣẹlẹ naa lọ.

O ti to ọjọ mẹta ti awọn Gomina ṣe iru ipade eleyi ti wọn ṣe yi botilẹ jẹ wi pe wọn ti ni igbimọ to n risi ọrọ aabo lawọn ipinlẹ Yoruba.

Ipade yi lara awọn abajade wọn ti wa ni pinnu pe ki wọn tun ipade igbimọ aabo mi ṣe ki wọn si foju sunnumkun wo ọrọ to niṣe pẹlu ipese aabo.

Fifofin de ọkada wiwa jẹ nkan tawọn Gomina gbe yẹwo

Ọrọ alupupu yi jẹ eleyi ti awọn to n ṣe eto aabo maa n mẹnu ba lọpọ igba.

Ipinlẹ Eko to jẹ ọkan lara awọn ipinlẹ ilẹ Yoruba fofin de lilo ọkada lawọn aaye kan ni ipinlẹ naa laipẹ yi.

Eyi ko si sẹyin bi awọn to n lo alupupu fi ṣọrọ aje kan ti ṣe n da omi alaafia ilu ru.

Awọn nkan miran to tun jẹyọ nibi ipade

Awọn Gomina lawọn yoo ṣayẹwo ọrọ ikunsinu araalu lori ọrọ awọn to n gbalẹ to fi mọ awọn ajoji ti wọn ko damọ to n wọ ilẹ Yoruba.