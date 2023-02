Àlàyé rèé lórí ìdí tí EFCC kò fi tíì mú ẹnikẹ́ni fún kíkó Naira tuntun pamọ́

Ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ, ijẹkujẹ ati ajẹbanu to n tigi boju ọrọ aje ati iṣuna ni Naijiria, EFCC ti ṣalaye idi ti ko maa fi tara ṣaṣa mu gbogbo awọn to n ko owo naira tuntun pamọ.