‘Lọ́tẹ̀ yìí, BVAS yóò ṣiṣẹ́ dáadáa’ – Ohun márùn-ún tí INEC yóò ṣe ní ìdìbò gómìna ní March 11 rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọjọgbọn Mahmood Yakubu fi aridaju yii han lẹyin to ṣe ipade pẹlu awọn oṣiṣẹ ajọ naa to fi mọ awọn alaga ajọ yii kaakiri awọn ipinlẹ orilẹede Naijiria eyi to waye nilu Abuja lọjọ Aiku ọjọ Kẹrin Oṣu Kẹta.