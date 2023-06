Ìpínlẹ̀ Oyo àti Kwara ṣètò láti mú nǹkan dẹ́rúnfún àwọn òṣìṣẹ́

Lori ọrọ owo iranwọ ori epo 'Subsidy' ti ijọba apapọ wọgile, awọn Gomina meji otọọtọ lati ipinlẹ Ọyọ ati Kwara ti gbe igbesẹ lati mu ki aye dẹrun fun awọn oṣiṣẹ ijọba to n ke irora nitori ipinnu ijọba apapọ lori 'Subsidy'.

L'ọjọ Aje ni Gomina ipinlẹ Ọyọ, Onimọẹrọ Ṣeyi Makinde mẹnuba erongba rẹ lati ṣe atungbeyẹwo owo oṣu awọn oṣiṣẹ ijọba n'ipinlẹ naa lati mu adinku ba tita-riro to n ba wọn finra nipasẹ iyọkuro owo iranwọ ori epo bẹntiro.

Nipasẹ eleyii si ni Makinde fi ṣe ifilọlẹ igbimọ to ni ọwọ awọn aṣoju ẹgbẹ oṣiṣẹ ati aṣoju ijọba ninu.

Lara wọn ni; Alamojuto awọn oṣiṣẹ ijọba, awọn akọwe ẹka to n mojuto ọrọ oṣiṣẹ, onimọ iṣiro owo agba ati akọwe ẹka eto iṣuna.

Ni igun ikeji, awọn aṣoju ẹgbẹ oṣiṣẹ wa lati inu ẹgbẹ; 'Nigeria Labor Congress' NLC, 'Nigeria Union of Teachers' NUT, 'Nigeria Union of Local Government Employees' NULGE, 'Nigeria Union of Pensioners' NUP, 'Joint Health Sector Union' JOHESU, 'Joint Negotiating Council' JNC, ati alaga ẹgbẹ awọn oṣiṣẹ ijọba agba.