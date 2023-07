Trinity Guy ti dé ilé ẹjọ́ lónìí, wo ohun tí yóò ṣẹ̀lẹ̀ ní kíkún níbi ìgbẹ́jọ́ rẹ̀

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Ile ẹjọ to n risi ọrọ idile ni o n dari igbejọ naa lori ẹsun pe Abdullahi Maruf hu iwa itabuku ọmọdebinrin kan nipa alufansa ọrọ ibalopọ to sọ sii ninu fidio rẹ kan.

Lara awọn to wa si ile ẹjọ naa ni awọn aṣoju ẹka to n risi ẹsun hihu iwa ipa si ọmọde nipinlẹ Oyo.

A tun gbọ pe awọn obi ọmọdebinrin yii naa wa lara awọn to peju si ile ẹjọ.

Idi tawọn obi rẹ naa fi wa ni ile ẹjọ ni pe adajọ sọ lasiko ijoko to ṣaaju wi pe wọn lẹjọ lati jẹ lori iṣẹlẹ yii.

Ahmed, ẹni ogoji ọdun to jẹ baba rẹ, ati Rofiat, ẹni ọdun mọkandinlọgbọn ni wọn fẹsun kan pe wọn fọwọsowọpọ pẹlu Trinity Guy lati gbe igbesẹ to lodi sofin lilo ọmọde lori ayelujara.

Adajọ P.O Adetuyibi ni ko tẹwọgba anfani lati ma jẹjọ fun awọn olujẹyọ ọhun, to si ni ki wọn lo maa gba atẹgun lọgba ẹwọn Agodi titi ẹjọ naa yoo fi ni ojutu.

Bawo lọrọ ṣe de ibi to de yi?

Ni oṣu Kẹfa ọdun yi ni ileeṣẹ ọlọpaa to wa ni ipinlẹ Oyo fiwe pe adẹrinposonu oni ''prank'' yi lati wa dahun si awọn ibeere kan ni agọ wọn.

Abalọ ababọ ni pe alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Ọyọ, SP Adewale Oṣifẹsọ fi atẹjade sita to si ni awọn ti lọ fi ṣinkun ofin mu baba ati iya ọmọ naa, Isiaka Ahmed ati aya rẹ Rofiat.

Gẹgẹbi o ṣe sọ, Trinity guy ṣalaye fun awọn ọlọpaa to fi ọrọ wa a lẹnu wo pe, oun gba aṣẹ lọwọ awọn obi ọmọdebinrin naa ki oun to lo o fun fidio naa, ati ki oun to gbe e si ori ayelujara.