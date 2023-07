Kí ló dé tí àwọn Musulumi kan ń gbógun ti àwọn oníṣẹ̀ṣe nílùú Ilorin? Ohun tí òfin sọ rèé..

Oríṣun àwòrán, Tani Olohun

26 Agẹmo 2023, 11:21 WAT Ìgbà tí a ṣe àfíkun gbẹ̀yìn wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn agbalagba sọ pe kekere la ti n pẹka iroko, nitori to ba dagba tan, yoo maa gba ẹbọ lọwọ ẹni.

Eyii lo difa fun ija ẹsin to jọ bii eyii to n rugbo bọ bayii niluu Ilorin ati nipinlẹ Kwara.

Gẹgẹ bii awọn fidio to n kaakiri ori ayelujara lẹnu ọjọ mẹta yii, awọn oniṣẹṣe ti fẹsun kan awọn ẹlẹsin Musulumi kan pe wọn n gbogun ti awọn latari pe ilu ẹsin Musulumi ni ilu Ilorin, ati pe ko si aye fun ẹsin iṣẹṣe nibẹ.

Ti ẹ ko ba gbagbe, nnkan bii ọsẹ mẹta sẹyin ni ẹgbẹ awọn Musulumi kan lọ dunkoko mọ Ajisekemi Omolara, to jẹ oloriṣa kan niluu Ilorin yii kan naa.

Gẹgẹ bii ohun ti iya Osun naa sọ fun BBC Yoruba, o ni inu agbo ile oun loun ti fẹ ṣe ọdun naa ṣaaju ki wọn to maa dunkoko mọ oun, koda o ni wọn ṣeleri lati pa oun pẹlu.

Bo tilẹ jẹ pe awọn aṣoju awọn Musulumi kan ni awọn ko lọwọ ninu idunkokomọni naa, ti ileeṣẹ ọlọpaa si sọ pe wọn ko fi ọrọ ọhun to oun leti, Ajisekemo pada gbe ọdun naa kuro niluu Ilroin lọ siluu Eko ni ibẹru fun ẹmi rẹ, gẹgẹ bo ṣe sọ.

Wọn ni awọn yoo pa mi nitori iṣẹṣe – Afifadara Kinnihun orunmila

Oríṣun àwòrán, Priest Afifadara Kinnihun Orunmila

Ọkan lara awọn oniṣeṣe naa, Afifadara Kinnihun Orunmila sọ ninu fidio kan loju opo Facebook rẹ pe awọn kan ti wa dukoko mọ oun nile.

O ṣalaye pe oun ti ke gbajare si ẹgbẹ awọn oniṣẹṣe nipinlẹ Kwara lati da si ọrọ naa.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, awọn oniṣẹṣe ko ba ẹnikẹni ja, alafia ni awọn n fẹ ko jọba nipinlẹ Kwara nitori awọn Musulumi naa ti n sun awọn kan ogiri.

Ṣe lootọ ni Ilorin jẹ ilu ẹsin Musulumi?

Gẹgẹ bii ohun ti a mọ, kii ṣe ẹsin Musulumi nikan lo wa niluu Ilorin.

Lootọ ni pe ẹsin naa gbilẹ nibẹ, amọ ọpọ ile ijọsin awọn ọmọlẹyin Kristi pọ kaakiri ilu ọhun, bẹẹ naa ni awọn pasitọ to lorukọ wa lati ipinlẹ Kwara yii, bii Biṣọọbu David Oyedepo, to jẹ alufaa agba ijọ Living Faith Church Worldwide, to jẹ ọmọ bibi ilu Omu-Aran, ni ijọba Irepodun.

Yatọ si awọn ile ijọsin to wa nilu Ilorin, ọpọ awọn ile ẹkọ alakọbẹrẹ ati girama to lorukọ niluu Ilorin lo jẹ eyii ti awọn Kristẹni da silẹ, bo tilẹ jẹ pe ijọba ti n ṣakoso awọn ile ẹkọ naa bayii.

Wayi o, ọpọ eeyan lo n woye boya ẹsin ibilẹ ni awọn Musulumi Ilorin ko fẹ ni tabi gbogbo ẹsin miran to yatọ si ẹsin Musulumi.

Ki ni ofin sọ lori ọrọ ẹsin?

Gẹgẹ bii ohun ti ofin sọ, Naijiria kii ṣe orilẹ-ede ẹlẹsin kan ṣoṣo bii awọn orilẹ-ede bii Iran, Iraq, Saudi Arabia, Pakistan, Afganistan, Yemen, Morcco, Algeria, ati bẹẹ bẹẹ lọ.

To n tumọ si pe ẹsin to ba wu onikaluku lo le ṣe gẹgẹ bii ohun to wa ninu iwe ofin orilẹ-de Naijiria, eyii ti wọn kọ lọdun 1999.

Iwe ofin Naijiria, ori kẹrin, ẹsẹ kejidinlogun, abala kinni sọ pe “gbogbo eeyan lo lẹtọọ si ominira ero, ẹri ọkan ati ẹsin, pẹlu ominira lati kuro ninu ẹsin kan lọ si omiran, ati ominira (yala oun nikan tabi toun ti awọn eeyan miran, wọn si le ṣe eyii ni kọrọ tabi ni gbangba) lati fi ẹsin rẹ han, ṣe itankalẹ ẹsin, tabi igbabọ ijọsin, ikọni ati iṣe ẹsin.”

Abala keji ẹsẹ ofin yii tun sọ pe “ko si ẹnikẹni ti eeyan le fi ipa mu lati ṣe nnnkan ẹsin miran, eyii to tako ẹsin tirẹ tabi ẹsin ti awọn obi tabi alagbatọ rẹ fọwọ si.”

BBC Yoruba kan si agbẹrọjo kan to ni imọ nipa ẹtọ ọmọniyan, Olusegun Kofoworola, o ni o lodi si ofin ki eeyan di awọn ẹlẹsin miran lọwọ lati ṣe ẹsin wọn bo ṣe wu wọn.

Ni ti awọn to sọ pe ilu ẹsin Musulumi ni Ilorin, Kofoworola fi kun pe “Ko si ipinlẹ kankan to ni ofin kankan... ofin to lagbara julọ ni Naijiria ni ofin orilẹ-ede Naijiria, nitori naa, ofin kankan, yala ti ijọba ipinlẹ tabi ibilẹ, ko lagbara ju ofin orilẹ-ede Naijiria lọ.”

O pari ọrọ rẹ pe ofin ni ipinlẹ ohun gbogbo, ko si sohun tabi ẹnikẹni to ju ofin lọ.

Ki ni ijọba Kwara sọ?

Titi akoko ti a n ko iroyin yii jọ, ijọba ipinlẹ Kwara ko tii sọ ohunkohun lori ọrọ yii.