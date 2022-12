Àfojúsùn èmi àti ọkọ mí kò papọ̀ mọ́ - Funke Akindele sọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó rẹ̀ tó túká

Oríṣun àwòrán, others

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ to ṣe pẹlu ileeṣẹ iroyin Legit, Funke ni afojusun oun ati ọkọ oun ana ni ko papọ mọ.

Bí ìgbèyàwó Funke Akindele ṣe túká rèé

Benito to jẹ ọmọ Mella, obinrin keji to bimọ fun JJC Skills sọ ninu fidio to ṣẹ nigba naa pe nkan ko lọ deede ninu igbeyawo naa.