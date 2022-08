Ìwọ́de gbòde lórí bí ìjọba ṣe tú 11 afipábánilòpọ̀ sílẹ̀ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n

Ko tan sibẹ o, eeyan mẹrinla ninu ẹbi obinrin naa ni wọn tun seku pa lasiko ifẹhonuhan ẹsin to waye nilu Gujarat lọdun 2002.

Wọn ko ka asa ifipanilopọ kun ohun ti ko tọ mọ - Oluwọde

Gbajumọ osere tiata lobinrin lagbo sinima India, to tun jẹ ajafẹtọ ẹni, Shabana Azmi naa ti wa sọrọ lori isẹlẹ naa.

Nigba to n bawọn akọroyin AFP sọrọ nilu Delhi, Sabana ni "ohun to sẹlẹ si Bilkis Bano yii ati ohun to sẹlẹ si mọlẹbi rẹ, a ko le fara mọ.