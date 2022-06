Ṣé òótọ ni pé àwọn ọ̀dọ́ ń torí $40k gé ọmọ ìka ẹsẹ̀ wọn tà? BBC gbé èsì ìwádìí jáde

wákàtí kan sẹ́yìn

Ibeere ti ẹka to n tan imọlẹ si iroyin arumọjẹ nileeṣẹ BBC gbiyanju lati wa idahun si ree lẹyinti iroyin gbode ni Naijiria e pe awọn eeyan ni Zimbabwe n ge ọmọka ẹsẹ wọn ni $40,000 lati fi wa ọna ọla.

Oju opo iroyin yi so ọrọ to gbe jade mọ ọrọ ojuopo Whatsapp kan ti oju opo naa sọ pe awọn eeyan n gbe kaakiri ni Zimbabwe.

Gẹgẹ bi ojuopo yi ṣe sọ, owo ọmọka tita yi n waye ni ile itaja Ximex Mall to wa ni Harare, olu ilu Zimbabwe.

Lati igba ti ọrọ yi ti jẹyọ lo ti wu iye to si fo de awọn orileede Afrika miran tawọn eeyan orileede Uganda ati Naijiria si bẹrẹ si ni kọ nipa rẹ loju opo Twitter.

Eeyan kan lojuopo Twitter, @joyie7star lati Kampala, Uganda tan iroyin ti ko fẹsẹ mulẹ yi sawọn to n tẹle opo rẹ to le ni ẹgbẹrun mẹfaa

Ni Naijiria ọrọ ti @InnocentZikky fi sita to fẹ oju ọrọ yi juti tẹlẹ lọ lawọn eeyan tan kaakiri ni igba to le ni ẹgbẹrun meji to si pọ debi pe o leni ẹgbẹrun mẹrin laarin wakati mejidinlogun.