Kí gan ni Àbọrú, Àbọyè àti Àbọṣíṣẹ túmọ̀ sí?

Lati bi ọsẹ diẹ sẹyin ni awuyewuye ti n jẹyọ lori lilo Aboru, Abọye ati Abọsisẹ to jẹ ọrọ Yoruba to si ni ibasepọ nla pẹlu awọn isẹẹse ni ilẹ Yoruba.

Ọba Ogboni Iwasẹ, Adeyinka Adisa Sangolade Arifanlajogun, ninu ifọrọwerọ to se pẹlu Ileeṣẹ BBC News Yoruba salaye pe ikinni ni awọn ọrọ mẹẹtẹta yii jẹ ati pe o jẹ nnkan to tọdọ awọn ẹlẹsin isẹẹse wa

Ninu ọrọ tiẹ, Dokita Oluseyi Atanda to jẹ aarẹ gbogbo ẹlẹsin ibilẹ nipinlẹ Osun ni bi awọn musulumi se maa sọ pe Asalamualekun ati bi awọn onigbagbọ ba wipe Alaafia fun ẹni to wa ni ile yii naa ni Abọru, Abọye ati Abọsise jẹ fun awọn to ba fẹ lọ ki Babalawo ni ile.

"Orunmila ko naa ni awọn obinrin yii, eyi lo fa ti ko fi ri nkan to fẹ se se, wọn wa sọ fun pe awọn mẹta to salapade ni ẹnu ọna, o ni lati fi ti wọn se, ati pe to ba fi ti wọn se, gbogbo nkan to fẹ maa jasi irọnu.