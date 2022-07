Ọwọ́ tẹ afurasi olè méjì tó jí àgbò iléyá ní Ogun

wákàtí kan sẹ́yìn

Bi wọn se ji ẹran ileya gbe lọ re e…

Eleyii mu ki o jade sita to si ni ẹran agbo to ra ni 120,000 naira pe ko si nibẹ mọ, to si bẹrẹ si ni wa kaakiri.