Mo ṣelèrí láti ríi pé a yan Aàrẹ láì mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ dání ní 2023- Buhari

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

O so eyi lasiko to n ba awọn olugbe Naijiria sọrọ loni ayajọ ọjọ iṣelu awaarawa to jẹ eyi to maa se gbẹyin gẹgẹ bii aarẹ Naijiria.