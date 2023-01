Ẹ dìbò fún APC láti fòpin sí ìkọlù àti ìjínigbé ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Oludije sipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ oṣelu APC, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu tí rọ awọn ọmọ Orilẹede Naijiria lati dibo yan ẹgbẹ oṣelu APC ati oun naa lati mu ilọsiwaju deba Orilẹede Naijiria ati lati fi opin si gbogbo rogbodiyan ijinigbe ati ikọlu to n waye.

Nigba to n sọrọ yii níbi eto ìpolongo ibo niluu ìlu Ilorin, olu ilu ipinlẹ Kwara lana, Tinubu ni ẹgbẹ oṣelu APC nìkan to gbena awọn rogbodiyan to n waye lorilẹede Naijiria.