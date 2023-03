PDP àti APC kọlù ara wọn n‘Ibadan, òkú mẹ́ta sùn

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Oṣojumikoro kan sọ fun awọn oniroyin pe awọn mẹta to ku lasiko iṣẹlẹ naa ti wa ni ile igbokusi.

Bakan naa ni wọn ni asiko ti ẹgbẹ oṣelu APC n ṣe ipade lọwọ ni ọọfisi wọn to wa ni Iyana Court, Ile-tuntun, ni Ibadan, ni awọn alatilẹyin ẹgbẹ oṣelu PDP n kọja ni agbegbe naa.

Janduku APC pa Kanselọ ọmọ ẹgbẹ wa mọ ile rẹ niwaju iyawo ati ọmọ rẹ - PDP

Ẹgbẹ oṣelu PDP ni oun padanu eniyan mẹta ninu ija to bẹ silẹ laarin ẹgbẹ oṣelu APC ati PDP naa.

Aṣojuṣofin ni ile igbimọ aṣofin agba ni Naijiria to n ṣoju iha Guusu Ibadan, Honorẹbu Abass Adigun lo fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ, lasiko to n ba awọn akoroyin sọrọ.

Ohun ti APC sọ ree lori iṣẹlẹ naa ree

Ẹgbẹ oṣelu APC, nigba toun naa n salaye bi isẹlẹ naa se waye ni awọn n ṣe ipade lọwọ ni, oludije lẹgbẹ oṣelu PDP ati aṣojuṣofin to jẹ ọkan lara awọn adari ẹgbẹ oṣelu PDP nipinlẹ naa wa pẹlu awọn alatilẹyin rẹ.

Wọn ni aṣojuṣofin naa ni wọn ri to sadede mu ibọn, to si bẹrẹ si ni yin in ibọn ọhun lu awọn eniyan, ti wahala si bẹ silẹ.