Ẹ̀yin abiyamọ̀ ẹ gbàmí, mí ò mọ̀ bí ẹ̀dọ̀ fóórò ọ̀mọ̀ mi ṣe pòórá ní ìléèwòsàn Eko – Ìyá ọ̀mọ̀ ọdún 12 ké síta

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Kini ohun ti iya ọmọ naa sọ?

Ọmọ ọdun mejila naa to jẹ ọkunrin lo n gba itọju ni ileewosan Lasuth ni ipinlẹ Eko lọwọ lẹyin ti wọn ṣe orisirisi iṣẹ abẹ fun, to si di eyi ti wọn bẹrẹ si ni wa ẹdọfooro rẹ ti awọn oloyinbo n pe ni’’ small intestine’’

Ohun ti LASUTH sọ ree

Dokita to ba BBC Pidgin sọrọ ni aisan to n ṣe ọmọ naa ni pe ẹdofooro rẹ ti bẹ, to si n ṣe omi sinu ọmọ naa “intestinal obstruction with perforated viscus”.