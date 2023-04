Ònkọ̀wé Chimamanda Adichie kọ lẹ́tà lòdí sí ìkíni Ààrẹ Joe Biden sí Tinubu, wo èsì àwọn ọmọ Naijiria

Ọkan pataki lara awọn onkọwe ọmọ Naijiria to ti di ilumọọka lagbaye, Chimamanda Ngozi Adichie ti kọ lẹta ojutaye kan si aarẹ America, Joe Biden, nitori eto idibo to sẹ pari lorileede Naijiria.

Lẹta naa jade lori iwe iroyin Atlantic newspaper to si ṣafihan oniruuru kudie kudie to waye lasiko idibo aare Naijiria.

“Idibo to ni ifigagbaga yii safihan igba tuntun fun oselu Naijiria ati ijọba awarawa. Atẹjade naa fikun ọrọ ikini ku oriire ọhun. Bakan naa lo tun tọka si awọn nkan to bi awọn ọmọ Naijiria ninu nipa idibo naa.

Ẹwẹ, onkọwe Chimamanda ninu lẹta to fi fesi sọ pe o ya oun lẹnu pẹlu aduru aiṣedede to waye ninu idibo naa pe aarẹ America le ki Tinubu ku oriire.

O ni kilode ti America to bọwọ fun idọgba labe ofin yoo gboriyin fun iru idibo to waye ni Naijiria?”

Idurodeede

Onkọwe naa ni to ba jẹ tori isedeede ni UK ati US se sare ki Tinubu ku oriire, ki wọn tun un ro daadaa tori “ijoba to wọle lọna aitọ ni orileede to kun fun ọdọ ti bi nkan se n lọ ti su ko lee pese idurodede”.