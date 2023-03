''Mo jẹ gbèsè tí apá mi kò ká torí mò ń wá iṣẹ́ ìyanu lọ́dọ̀ pásítọ̀''

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Arabinrin Evarline Okello ti sọ iriri rẹ pẹlu ẹkun kikoro lẹyin to ya owo lati fi san owo agba iyanu fun pasitọ.

Arabinrin Okello n gbe ni agbegbe Kibera ni Nairobi to jẹ olu ilu orilẹede Kenya.

Lasiko ti arabinrin naa n sọ iriri rẹ fun BBC, o ni iṣoro oun bẹrẹ lasiko ti oun gbọ nipa pasitọ kan to gbona jain, ti yoo fi opin si iṣoro oun ti pasitọ naa ba gbadura fun oun.

Iṣẹ iyanu agba iyanu...

Awọn eniyan to n koju ọwọngogo ounjẹ ati ile gbigbe ni orilẹede Kenya ti mu ki iya ati iṣẹ peleke si lorilẹede naa lati bi oṣu kẹsan an ọdun to kọja.