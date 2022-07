Ó ti bẹ̀rẹ̀! Baba Ijesha gúnlẹ̀ sí ilé ẹjọ́, wo bí ẹ̀sùn ìfipá b’ọ́mọdé lòpọ̀ ṣe di ràǹtò dé ibi ìdájọ́ tí yóò gbọ́ lónìí

wákàtí kan sẹ́yìn

O ti di ọdun to kọja bayii ti igbẹjọ naa bẹrẹ lẹyin ti akẹgbẹ Baba ijesha, Princess Commediene wọ ọ lọ sile ẹjọ nitori pe ẹrọ ayaworan CCTV to wa ninu ile rẹ tu aṣiri bi Baba Ijesha ṣe n fi ọwọ riun ọmọdebinrin ti Princess jẹ alagbatọ fun lara ati ni kake gẹgẹ bi igbaradi lati baa ni ajọṣepọ.

Awọn alaṣẹ fi Baba ijesha han nile ẹjọ eyi to si pada di jọ ijọba ipinlẹ Eko lori ẹsun mẹfa ọtọọtọ ti wọn fi kan an to da lori ṣiṣe ọmọde baṣu-baṣu, sisọ ọmọde di polofo, ilọkulọ ibalopọ nipasẹ kiki nkan ọmọkunrin bọ oju ara ọmọdebinrin, gbigbiyanju ati ba ọmọde naa lopọ ati ilọkulọ ibalopọ.