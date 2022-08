Ẹ̀mí Mímọ́ sọ fún mi pé èpè àwọn baba nlá wa tí wọ́n tá sí oko ẹrú òyìnbó ló n ja ìran Yorùbá lónìí - Akintoye

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Olori ẹgbẹ to n ja fun idasilẹ orilẹ-ede Oduduwa, Ọjọgbọn Banji Akintoye, sọ pe oun tọrọ aforiji lọwọ awọn ọmọ ilẹ Yoruba ti wọn ta si oko ẹru lasiko owo ẹru to waye ni ọpọlọpọ ọdun sẹyin.

Ninu ọrọ apilẹkọ kan to fi sita ni ọjọ Aiku, Ọjọgbọn Akintoye sọ pe Ẹmi Mimọ sọ fun oun pe ẹlẹda awọn baba nla Yoruba ti wọn ta si oko ẹru awọn oyinbo alawọ funfun, n fi iya jẹ awọn ọmọ Yoruba, to si tun n fa aisi idagbasoke, ilọsiwaju ati iṣọkan fun wọn.

Ọjọgbọn Akintoye sọ pe pupọ ninu awọn eeyan naa lo gégún fun iran Yoruba to n bọ lẹyin wọn nitori ibaṣepọ ibi to waye laarin awọn olori ẹya Yoruba lasiko naa ati awọn oniṣowo lati orilẹ-ede Portugal ati Netherlands to wa si Africa fun rira ẹru ni ọdun 18th century.