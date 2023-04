Twitter ń gbọn “blue tick” yọ, wo àwọn àgbà òṣèlú, olórin, òṣèré fíìmù Yorùbá tí kò sanwó “blue tick” fún Elon Musk

Ni orilẹede Naijiria, ko yọ awọn adari ati oloṣelu silẹ rara koda ko yọ awọn adari ẹsin, awọn ileeṣẹ to lorukọ to fi mọ awọn gbajugbaja oṣere silẹ.

Awọn oloṣelu

Ki ni eleyi yoo tumọ si nipa “blue tick” yiyọ?

Ọpọlọpọ ẹda orukọ oju opo ikansiraẹni awọn eeyan lo wa to jẹ bii ayederu to si jẹ pe maaki buluu yii nikan ni ẹ le tete fi mọ eyi to jẹ ojulowo gangan amọ aparo kan o ga ju kan lọ mọ bayii laarin gbogbo awọn to n lo oju opo ayelujara.