Àlàyé rèé lórí fídíò Tinubu tó jáde níbi tó ti ń wa kẹ̀kẹ́ - Keyamo

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Festus Keyamo, to n gbẹnusọ fun igbimọ ipolongo oludije sipo Aarẹ ninu ẹgbẹ oṣelu APC, Bola Tinubu ti sọ pe oun ko mọ mi ibi ti Tinubu wa.

O ni oun ko gbagbọ pe aisan lo mu ki eekan oloṣelu naa rinrinajo to lọ.

"Ki i ṣe aisan lo gbe Tinubu kuro ni Naijria"

Agbẹjọro ọhun ni awọn oni mọnafiki lo n mọọmọ jẹ ọrọ ibi ti Tinubu wa lẹnu nitori ibo ọdun to n bọ. Gẹgẹ bii ohun to sọ, ariwo Tinubu nikna ni wọn maa n pa amọ wọn ko sọ ohunlohun nipa oludije ninu ẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar, nigba ti oun naa lọ siluu dubai.

O ni “Oludije wa ko si ni Naijiria lọwọ yii, mi o si le sọ ibi to wa, amọ mo mọ pe o maa pada si Naijiria laipẹ bo tilẹ jẹ pe mi o le sọ akoko ti yoo pada wa.”

"Iṣe Tinubu ni lati maa wa kẹkẹ, ko ṣe fidio tori awọn alatako"

Nigba to n dahun ibere lori fidio Tinubu to fa ori ayelujara ya laipẹ yii, nibi to ti n wa kẹkẹ, Keyamo ni iṣe Tinubu ni lati maa wa kẹkẹ, kii ṣe pe o lo fidio naa lati fidi rẹ mulẹ pe oludije naa wa laaye.