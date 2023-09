Ṣé ríró òkú tàbí 'Autopsy' ló dára jùlọ láti tú àṣírí òkú tí wọn bá pa?

Ki ni itumọ oku riro?

Awọn ẹbi oku yii, ti wọn ba si fẹ mọ iru iku to pa a, yoo gbe igbesẹ lati ro oku rẹ, ki wọn to sin-in.

Ti awọn to ba pa oku, ko ba jẹwọ pe awọn lawọn pa a, wọn yoo ro oku naa nigba iwasẹ, ti ẹlẹda oku naa yoo si lọ ba awọn to pa a ja, titi ti wọn yoo fi jẹwọ lojutaye pe awọn ni awọn pa a.”

Ki ni iyatọ laarin Autopsy ati oku riro?

Sugbọn o salaye pe Autopsy ka maa sọ iru iku to pa oku lẹyin iwadi, ohun to jẹ, to fi ku tabi ọna to gba ku boya wọn yin ni ọrun pa ni tabi pe wọn lu u pa.