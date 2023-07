Ìdìtẹ̀gbàjọba tó fẹ́ wáyé lorílẹ̀-èdè Niger,wo ohun tí a lè fìdíẹ̀ múlẹ̀ nípa rẹ̀

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Digbi la wa lẹyin orileede Niger-Aarẹ Tinubu

Dis dey come afta reports say sojas don block di presidential palace plus several ministries for di capital, Niamey.