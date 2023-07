Jaiye Kuti tutọ́ sókè, ó f'ojú gbàá lórí bí àwọn òṣèré ṣe n tọrọ bárà lórí ayélujára

Gbajumọ oṣerebinrin, Jaiyeola Kuti, ti sọrọ lori bi awọn akẹẹgbẹ rẹ kan ninu iṣẹ tiata ṣe di ‘onibara’ ọsan gangan lori ayelujara.

Ninu fidio kan ti Arabinrin Kuti fi si ori ayelujara Instagram rẹ lo ti ni o jẹ nnkan to jẹ itiju ati ibaniloju jẹ pe awọn oṣere kan ti sọ ara wọn di alagbe

Oṣere naa ni lootọ ni awọn eeyan kan ti kilọ fun oun lati má sọ ohunkohun nipa ihuwasi awọn osṣere naa, o ni ṣugbọn otitọ ọrọ to gbọdọ jẹ́ sisọ ni.

O ni ko bojumu bi awọn oṣere Yoruba kan ṣe ma n reti pe awọn akẹẹgbẹ wọn ni ko tọju wọn ti wọn ba n ṣaisan tabi wa ninu iṣoro.

O ni ihuwasi awọn to n ṣe bẹẹ dabi igba ti wọn n bu Ọlọrun pe iṣẹ oṣere ko ni laari, nigba to jẹ pe ọpọ awọn to n ṣe bẹẹ lo n fi owo ko obinrin jọ tabi ṣe apọju faaji.

O ni awọn oṣere Yoruba kan ti sọ iwa naa di nnkan to n ba ẹka ere Yoruba ni orukọ jẹ, ti awọn eeyan si ti n kan awọn ni abuku nibikibi ti awọn ba de.

Awọn kan lara wa, ọti mimu ati obinrin ni wọn n fi owo iṣẹ tiata wọn ko jọ nigba ti wọn wa ni ọdọ, ti wọn a si pada wa si ori ayelujara lati wa ma a sọ pe iṣẹ naa ko lere nitori ki awọn eeyan le ran wọn lọwọ.

“Ẹlomii ko tọju ọmọ rara tabi hu iwa ti wọn fi le ni ọla.”

Kuti sọ pe ojuṣe awọn oṣere kọ ni lati ma a tọju awọn akẹẹgbẹ wọn to ba darugbo.

O ni nnkan to han ni pe iṣẹ tiata ko ni owo ifẹhinti, eyi to yẹki kaluku ma a pọn omi silẹ dohungbẹ nipa fifi owo pamọ fun ifẹhinti.

“Lootọ ni awọn aisan nla kan ma n wa to nilo iranlọwọ ẹlomii, amọ kii ṣe bi ki awọn oṣere ma a tọrọ owo lati jẹun.”

O ni ẹni ti ko ba ti ṣe nnkan to yẹ ko ṣe nigba ọdọ, ko gbọdọ jade ni ọjọ iwaju lati ma a ba awọn oṣere ẹgbẹ rẹ lorukọ jẹ.

“A wa oniwasu, ta a wa fẹ sọ ara wa di ẹni yẹyẹ.”

Arabinrin Kuti gba awọn akẹẹgbẹ rẹ ni imọran lati ma a fi owo pamọ ni oṣooṣu fun ifẹhinti, ki wọn si tọju awọn ọmọ wọn ki wọn le tọju wọn lọjọ iwaju.

O ni awọn oṣere ọkunrin mii, iwa agbere ni wọn n fi owo iṣẹ wọn ṣe.

O ni ika, to fẹ ba ọ̀la awọn oṣere yooku jẹ́ ni awọn to n tọrọ bara lori ayelujara.

Ọrọ ti osẹre yii sọ n waye lasiko ti awọn oṣere kan n bẹ̀bẹ̀ fun ile ati ọkọ̀ ayọkẹlẹ lori ayelujara.

Lati bi oṣu Kẹfaa, ọdun 2023 si asiko yii, ko din ni oṣere tiata Yoruba marun-un to ti tọrọ dukia lọwọ awọn ọmọ Naijiria.

Eyi to mu ki awọn ololufẹ wọn ati afẹnifẹre da owo jọ lati ra a fun wọn.

Kii ṣe Arabinrin Jaiye Kuti ni yoo kọkọ pariwo sita lori bi awọn oṣere kan ṣe n tọrọ fun iranlọwọ lori ayelujara.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo kan pẹlu BBC Yoruba, agba osẹre, Toyin Adegbola, ti ọpọ mọ si Ajoke Asewo to re Mecca, foju abuku wo asa kawọn onitiata maa tọrọ owo lasiko aisan.

Nigba to n tara poro lori asa to gbode kan, nibi ti wọn ti maa n tọrọ owo fawọn osere tiata to ba n saisan, Adegbola ni eyi ko bojumu rara.

Gbajumọ osere naa wa woye pe se lo yẹ kawọn osere tiata se ọmọ ti wọn ba bi ni iwọn eku ni iwọn itẹ, ki wọn ma si da omi ju iyẹfun lọ.

"Asilo anfaani lọdọ araalu ni ki osere tiata maa tọrọ owo lọwọ wọn"

O woye pe bi eeyan ko ba tọju ọmọ lasiko to wa ni opepe, tabi to bimọ ju eyi ti agbara rẹ le tọju lọ, awọn ọmọ naa le ma yege lati tọju onitọun lọjọ alẹ.

Bakan naa lo gba awọn osere tiata lọkunrin nimọran pe ki wọn yee fẹ ọpọ iyawo lasiko ti okiki wọn ba n tan, nitori alaafia wọn lọjọ alẹ.

Adegbola wa woye pe asa ki awọn osere tiata maa bọ sori ayelujara lati tọrọ owo lasiko ti aisan ba de lọjọ alẹ lọwọ awọn ololufẹ wọn kii se iwa to bojumu.