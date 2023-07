Ìlú ò fararọ lẹ́ka ìpèsè oúnjẹ tí ìjọba kéde, wo bí ọ̀rọ̀ ṣe lè kan ìwọ náà

Kini ikede ilu o fararọ lẹka ipese ounjẹ tunmọ si?

Bismark Rewane, to jẹ onimọ nipa ọrọ aje sọ fun BBC pe kikede ilu o fararọ yi tunmọ si pe ijọba ti ri wi pe owo ounjẹ tilọ sọke, ti o si nilo igbesẹ kiakia lati fi koju ipenija yi.

''Ikede yi jẹ nkan ti o niṣe pẹlu ipese ounjẹ to si di dandan ki ijọba wa ojutu si.

Ọna ati ri ounjẹ yi ti di iṣoro bẹẹ si ni owo ti wọn n ta eleyi to ba de ọja naa si ti di gọbọi''

Onimọ yi sọ pe paṣiparọ iye owo Naira si ti ilẹ okere to wa nita bayii yoo lapa lori igbesẹ ijọba lati mu ki ounjẹ pọ yanturu.

Ni ṣoki, o ni ijọba ni lati mu adinku ba iye ti wọn na ninu akoto owo lati le pese iranlọwọ to peye lẹka ounjẹ.

Bakan naa ni onimọ mii Victor Aluiyi sọ pe ti Naijiria ba fẹ koju ipenija ipese ounjẹ yi, o ni lati koju aisi aabọ to peye.

O ni gbogbo ilakaka ijọba ko le so eso rere bi wọn ko ba koju aisi aabo to n ko ọkan araalu soke ni paapa lagbegbe ariwa Naijiria.

Awọn onimọ mii fara kin ọrọ ti Aluyi sọ ti wọn si ni o di dandan ki ijọba ri pe ileri eto aabo to peye ti wọn ṣe di amuṣẹ ki awọn agbẹ baa le pada soko lalaafia.

Aluyi wa sọ pe ki araalu maa reti iyipada ninu bi ọrọ ipese ounjẹ ti ṣe ri bo ti lẹ jẹ pe o ni yoo ṣe diẹ ki wọn to ri iyipada yi amọ yoo wa bo pẹ bo ya.

Ipo wo ni eto ọrọ aje Naijiria wa bayii?

Gẹgẹ bi banki agbaye ti ṣe sọ, lasiko taa n sọrọ mimu adinku ba iṣẹ ni Naijiria yi, awọn to wa nipo pe iṣẹ n ta wọn ni Naijiria yoo lekun si pẹlu miliọnu mẹtala laarin 2019 si 2025.

Ohun ti ijọba gbero lati ṣe

Dele Alake to gbẹnusọ fun aarẹ Tinubu sọ pe ijọba gbero lati fi owo subsidy ti wọn yọ kuro mu agbega ba ẹka ọgbin.

Ki lo le jẹ ipenija fawọn ilana yi?

Eyi to pataki ninu awọn ipenija ti onwoye Aluyi ṣalaye fun BBC ni ti aabo to peye.

''Bẹẹni a ni omiyale lọdun to kọja ṣugbn lorileede wa yi, ko si awọn ipenija to lagbara tabi ajalu to le ṣakoba fun ipese ounjẹ.