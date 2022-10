Wo àtúnṣe òpópónà tíjọba fẹ́ ná ₦248bn lé lórí lọ́dún 2023

Oríṣun àwòrán, Ministry of Works & Housing nigeria

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Ojilelugba o le mẹjọ biliọnu Naira ni ijọba apapọ Naijiria ti ya sọtọ bayii fun ṣiṣe awọn opopona tuntun ati titun awọn to wa nilẹ ṣe kaakiri orilẹede Naijiria.

Aarẹ Buhari ṣalaye ninu ọrọ apilẹkọ to ka niwaju awọn aṣofin apapọ lọjọ naa pe iṣẹ ti pọ to ti waye lori titun awọn ọna to bajẹ ṣe ati ṣiṣe awọn opopona tuntun.