Ọjọ́ kò! Ademola Jackson Adeleke yóò gbàjọba ìpínlẹ̀ Osun

Gẹgẹ bi gbogbo eto ti wọn la kalẹ lati ibẹrẹ ọsẹ yii ṣe ti n lọ ni mẹlọ mẹlọ, oni ọjọ Kẹtadinlọgbọn Oṣu Kọkanla ọdun 20022 ni aṣekagba to si tun jẹ ọjọ ti wọn yoo bura wọle fun gomina wọn tuntun, Ademola, Nurudeen Jackson Adeleke.

Bo tilẹ jẹ ke ọwẹ diẹ sẹyin yii ko fi bẹẹ rọgbọ tori gbogbo ẹjọ ti Gomina Oyetola pe Adeleke to si wọ ọ lọ ile ẹjọ, ọjọ naa tun pada ko lonii.

Lara awọn nnkan to ti ṣẹlẹ ṣaaju ọjọ yii ni:

Ile ẹjọ wọgile idibo ijọba ibilẹ ti Oyetola ṣagbatẹru rẹ

Ile ẹjọ́ giga ijọba apapọ to wa nílùú Osogbo, nipinlẹ Osun, ti wọgile eto idibo ijọba ibilẹ to waye ni oṣu Kọkanla. Ọjọ karundinlogun, oṣu Kẹwaa, ni ajọ eleto idibo ipinlẹ naa ṣe eto idibo ọhun. Adajọ Nathaniel Ayo-Emmanuel, sọ ninu idajọ rẹ pe eto idibo naa tako ofin idibo, abala kọkandinlọgbọn ati abala kejilelọgbọn, ti ọdun 2022. Ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, lo pe ẹjọ́ tako idibo naa, to si ni ki ile ẹjọ́ pàṣẹ fun ajọ eleto idibo ipinlẹ Osun OSIEC, lati má ṣe eto idibo kankan.

Oyetola yan akọ̀wé àgbà 30, Adeleke fárígá pé kó jọ ọ́ rárá!

Gomina ipinlẹ Osun, Gboyega Oyetola ti kede pe oun ti buwọlu iyansipo awọn osisẹ ijọba toto ọgbọn niye gẹgẹ akọwe agba fun awọn ẹka ijọba ni o ku ọjọ mẹta ti yoo fi po silẹ gẹgẹ gomina ipinlẹ naa. Orukọ awọn akọwe ọhun lo wa ni atẹjade ti akọwe agba fun ijọba ipinlẹ Osun, Dokita Festus Oyebade buwọlu fun awọn akọroyin lana. Oyetola lo lulẹ labẹ asia ẹgbẹ oṣelu APC ninu eto idibo Gomina to waye ninu oṣu keje, ti Ademola Adeleke lati inu ẹgbẹ oṣelu PDP si gbe igba aroke. Sugbọn kete ti ijọba ipinlẹ gbe ikede naa jade ni Gomina tuntun ti ilu dibo yan, Ademole Adeleke fesi pada ninu atẹjade ti agbẹnusọ rẹ, Olawale Rasheed bu wọlu to si tako igbesẹ naa.

Ọwọ́ ta ni ìwé ẹ̀rí Adeleke wà? Bí ìgbẹ́jọ́ ṣe lọ láàrin Adeleke àti Oyetola ní Tribunal

Ajọ eleto idibo, INEC, ti sọ pe awọn iwe ẹri gomina tuntun ti wọn dibo yan nipinlẹ Osun, Ademola Adeleke, ko si lọwọ oun mọ. Alaga ajọ naa nipinlẹ Osun, Ọmọwe Mutiu Agboke, sọ nile ẹjọ to n gbọ ẹsun awuyewuye to waye lẹyin idibo gomina ipinlẹ naa, lọjọ Iṣẹgun pe oun ko ni Form CF 001 ti Adeleke lo lọdun 2018 lọwọ mọ. Ọsẹ to kọja ni ile ẹjọ naa paṣẹ fun INEC, pe ko mu fọọmu naa wa sile ẹjọ, lẹyin ti olupẹjọ, Gomina Gboyega Oyetola bẹ ile ẹjọ lati ṣe bẹẹ. Oṣu Kẹjọ, ọdun 2022, ni Gomina Oyetola ati ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress, APC, fi iwe ẹsun naa ranṣẹ sile ẹjọ. Form CF 001 ni fọọmu ti oludije fi forukọ silẹ lati dije, ati awọn iwe ẹri ti Adeleke fun INEC lọdun 2018.

Adeleke fọ̀rọ̀ ìdágbére ńlá ránṣẹ́ sí Oyetola tó ń kó ẹrù rẹ̀ kúrò nílé ìjọba Osun

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Gomina tuntun ti wọn sẹsẹ dibo yan nipinlẹ Osun, Ademola Adeleke ti rọ Gomina to ti fẹ kogba wọle, Gboyega Oyetola pe ko gba kamu pe o ti lulẹ ninu eto idibo gomina to waye ni oṣu Keje, pe ko si simi ariwo ni pipa. Agbẹnusọ Adeleke, Olawale Rasheed ninu atẹjade to fi ransẹ si Oyetola lẹyin to kede pe oun yoo gba ẹtọ oun, ni pe ko si ẹtọ kankan to fẹ gba lọwọ Adeleke nitori gbogbo ọna ni o fi fi idi rẹ janlẹ ninu eto idibo gomina to waye nipinlẹ Osun. O ni erongba buburu ni Oyetola ni si awọn eeyan ipinlẹ Osun latari bi o ṣe n fi irọ ati ailotọ ṣe ijọba rẹ. Adeleke ni kete ti Oyetola ri pe oun ti lulẹ ni o ti bẹrẹ si ni maa ṣe owo ipinlẹ naa basubasu sugbọn ti ile ẹjọ si ti tu ọpọlọpọ irọ ti Oyetola pa fun awọn eeyan.

PDP Osun da eto duro tori iku ọmọ Davido

Bi ẹ ko ba gbagbe, lara ajọyọ ti gbajugbaja olorin nni Davido n ṣe nigba ti ibura wọle ẹgbọn rẹ Adeleke sunmọle naa ni pe awọn yoo jọ wa nibẹ ni.

Ko pẹ rẹ ni ọlọjọ de ti o mu Ifeanyi ọmọ Davido lọ.