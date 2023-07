"Pẹtiró tán nínú ọkọ̀ ojú tó ń gbé wa lọ Europe lórí òkun, èèyàn 300 pòórá - Èrò ọkọ̀"

wákàtí kan sẹ́yìn

"A to ogoje eeyan to gbera ninu ọkọ oju omi ni ọganjọ oorun ni bi aago meji ."

Doudou Diop, ẹni Ọgbọn ọdun lati orilẹede Senegal lo jade laye lasiko to n rin irinajo pẹlu ọkọ oju omi lọ ilẹ Europe, kilomita 1700 lati Senegal lọ ilu Canary niluu Spain.

Irinajo lori omi Atlantic ni o ti jẹ yọ ninu iroyin lẹnu ìjọ mẹta lẹyin ti ileeṣẹ kan tí ki ṣe tí ìjọba kede pe o to ọkọ oju omi mẹta to n gbe eeyan toto 300 to poora lati ìparí oṣu kẹfa.