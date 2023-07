Ìwádìí tí bẹ̀rẹ̀ láti mọ iléeṣẹ́ tó n pèsè ọtí tó n ṣekúpa èèyàn - Ìjọba Ìpínlẹ̀ Ogun

Ninu atẹjade ti Goke Gbadamọsi, to jẹ akọwe iroyin ileeṣẹ ijọba to n ri sọrọ eto ilera gbe jade lorukọ oludamọran pataki fun gomina lori ọrọ eto ilera, Dọkita Tomi Coker lo ti sọ pe awọn ko le ṣai gbojufo iṣẹlẹ naa.

Nigba to n gba awọn araalu lamọran lati yago fun mimu awọn ọti ibilẹ lile, paapaa awọn eyi ti ajọ to n ṣayẹwo ounjẹ ati oogun lilo lorileede yii, National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), o ni ilera pipe lo yẹ ko jẹ awọn eeyan l'ogun, dipo ki wọn maa gbe nnkan ti ko ba aago ara lura.