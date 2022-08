Ìjàmbá iná pa èèyàn 41 lásìkò iṣẹ́ ìsìn nínú ìjọ kan

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn alaṣẹ sọ pe ko din ni eeyan mọkanlelogoji to ku ti ọpọ miran si tun fara ṣeṣe.

Gẹgẹ bi awọn agbofinro ṣe fi to ileeṣẹ akoroyinjọ Reuters leti, Ina ṣẹyọ latara ohun elo amunawa kan nibi ti awọn eeyan bii ẹgbẹrun marun un ti n ṣe ijọsin ni ijọ Coptic Abu Sifin naa.

Ko tii si ẹni to lee sọ ni pato ohun gan an to ṣokunfa ina ọhun.