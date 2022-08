Òmìnira Yorùbá ló lé fòpin sí ipàníyàn, ìjínigbé nílẹ̀ wa - Sunday Igboho

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Igboho ti fọwọ gbaya pe ipinya ẹya Yoruba kuro ni Naijiria nikan lo le mu opin si ipaniyan ati ijinigbe to wọpọ laarin wa.

Ẹyin ọdọ bii temi, ẹ jẹ ka parapọ gba ilẹ wa lọwọ awọn agbebọn - Igboho

“O to gẹ, asiko ti to lati fi opin si ipaniyan ati ijinigbe to wọpọ yii.