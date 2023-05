Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bẹ arákùnrin tí ọlọ́pàá la igi mọ́ lórí, gba ọ̀kadà rẹ̀ l’Eko, wọ́n ní ìjìyà tó tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ fún wọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọga ọlọpaa ni ipinlẹ Eko, CP Idowu Owohunwa ti ṣe abẹwo si ọdọkunrin kan ti awọn ọlọpaa hu iwa aṣemaṣe si atawọn ọmọ ẹya Hausa lagbegbe Ọja Abbattoir to wa ni Agege nilu Eko lati rawọ ẹbẹ si wọn lori ihuwasi awọn ọlọpaa naa.

Bawo ni ọrọ naa ṣe ṣẹlẹ?

Ni Ọjọ Ẹti ọjọ kejila oṣu karun un ni fidio kan gbode lori ayelujara to ṣafihan bi awọn ọlọpaa mẹta kan ṣe dawọ lilu jọ fun nitori wọn fẹ gba ọkada to fi n ṣiṣẹ lọwọ rẹ.

Ninu fidio naa, ọkan lara awọn ọlọpaa ọhun gun ọkada arakunrin naa nigba ti awọn mejeeji yoku si n gbiyanju ati di arakunrin to ni ọkada naa lọwọ ko maa baa lọ ọkada rẹ mọ ọlọpaa to wa lori rẹ. Ọkan lara awọn ọlọpaa meji yii lo gbe kumọ kan dani to la mọ ọdọkunrin naa eyi fi di pe o ṣeṣe ti ẹjẹ si n da niwaju ori rẹ. Lẹyin eyi lawọn mejeeji ko si inu kẹkẹ maruwa kan ti wọn si lọ. Arakunrin naa gbiyanju ati le wọn sugbọn ẹpa o boro mọ.