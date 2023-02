Òjò àrọ̀ọ̀rọ̀dá gbẹ̀mí èèyàn 36, ilé 50 dà wó ní Brazil

O le ni eeyan ẹrindinlogoji to ti padanu ẹmi wọn nibi iṣẹlẹ omiyale to waye ni ilu Sao Paulo orilẹede Brazil.

ọpọlọpọ lo ti di awati, o ṣeese ki awọn to padanu ẹmi wọn si iṣẹlẹ naa pọ si, awọn adola ẹmi n se iṣẹ takuntakun lati doola ẹmi awọn to wa labe ẹrọfo laye.

Ni ilu Sao Sebastiao ojo to to iwọn 627mm lo rọ larin wakati mẹrinlelogun iwọn ojo to ye ko rọ fun oṣu kan.