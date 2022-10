Ìjàmbá iná sọ ní Ọ́fíìsì WAEC l’Eko

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọlọwọ sọ pe ijamba ina ṣẹlẹ ni ile iṣẹ to n boju to idanwo aṣekagba ile ẹkọ giga, West African Examination Council (WAEC).