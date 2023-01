NNPCL yóò bẹ̀rẹ̀ wíwa epo rọ̀bì ní Nasarawa

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Adari agba ileeṣẹ NNPC, Mele Kyari ṣalaye eyi ninu atẹjade kan to fi si oju opoTwitter rẹ lẹyin to ṣe abẹwo si gomina ipinlẹ Nasarawa, Abdullahi pe, igbesẹ naa wa lara awọn eto wiwa epo rọbi lawọn agbegbe to jina si ori omi ni Naijiria.