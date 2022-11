Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ tọkọ-taya àti ẹnìkan f̀́ẹsùn ìjínigbé àti ìpànìyàn nípìnlẹ̀ Ogun

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Bi aṣiri ṣe tu ree

Adebowale Sanni jẹwọ fun ọlọpaa pe Ọgbẹni Adewumi lo juwe ile itura to jẹ ti ẹni ti wọn fẹgbe, ati awọn ile itaja rẹ mii, fun oun. "Aṣẹ to pa fun mi ni pe a gbọdọ pa obinrin naa ati ọmọ rẹ, lẹyin ti a ba gba owo itusilẹ wọn tan gẹgẹ bi a ṣe ṣe fun ọjọ rẹ ni ọdun meji sẹyin. "Eyi jẹ ọna lati ma jẹ ki aṣiri tu." Bi Ọgbẹni Sanni ṣe jẹwọ, lo ran ọlọpaa lọwọ lati mu iyawo Adewumi, to jẹ oludari awọn ile itaja eroja ikọle oloogbe. Ọjọ kẹta ni ọwọ tẹ Adewumi funra rẹ. Agbẹnusọ ọlọpaa, SP Abimbola Oyeyemi sọ pe iṣẹ jibiti ni Adewumi kọkọ n ṣe, ko to o bẹrẹ ijinigbe. "O ma n fojusun awọn to ba jẹ olowo, ko to o ko awọn ọmọ ẹgbẹ rẹ jade lati ji ẹni naa gbe. "Lati ẹnu iyawo rẹ, Funmilayo si lo ti gba awọn iroyin nipa Ọtunba Ajayi Smith, ti wọn pa." O ni iwadii fihan pe asunwọn meji ni asunwọn meji lo n lo ni banki lati fi awọn owo iṣẹ ibi to n ṣe pamọ si. Miliọnu mẹrinlelọgbọn ni wọn ba ninu asunwọn kan, ti ikeji si ni miliọnu kan aabọ Naira ninu. Bakan naa ni wọn gba ọkọ ayọkẹlẹ nla kan lọwọ rẹ. Kọmisanna ọlọpaa nipinlẹ Ogun, CP Lanre Bankole, ti wa paṣẹ pe ki wọn gbe awọn afurasi naa lọ si ile ẹjọ ni kete ti iwadii ba pari. Bakan naa lo gboriyin fun awọn ọlọpaa to ṣiṣẹ takuntakun ti ọwọ fi tẹ wọn