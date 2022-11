À ń ṣọ́ àwọn gómìnà ní Naijiria lórí bí wọ́n ṣe ń kó Náírà pamọ́ sí ilé – EFCC

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Alaga ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ lorilẹede Naijiria, Abdulrasheed Bawa ti ni iye gomina ti awọn n ṣọ fun ẹsun ajẹbanu ti pọsi.

EFCC ni eyi ko ṣẹyin igbeṣẹ Banki apapọ Niajiria, CBN lati ṣe atunṣe Naira, ti wọn si kesi awọn eniyan lati ko owo to wa ni ọwọ wọn wa ki wọn fi gba owo tuntun ti wọn fẹ ṣe.

‘’Gbogbo ẹyin gomina to ko owo pamo lati se idibo, a n wo yin’’

Ajọ EFCC yii ni kikọ awọn owo pamọ lo fa ọpọlọpọ iṣoro to ba ọrọ aje to fi mọ iya ati iṣẹ to n ba awọn ọmọ Naijiria finra,