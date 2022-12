Ìyà gé orí ọmọ ara rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ Oṣù mẹ́wàá, bí ọwọ́ ọlọpàá ṣe tẹ̀ẹ́ nìyí

Ọlọpaa ti fi panpẹ ofin mu arabinrin kan latari ẹsun pe o ge ori ori ọmọ rẹ, ikoko ọmọbinrin to jẹ ọmọ Oṣu mẹwaa.

O ni awọn eeyan tilẹ gbiyanju lati bẹrẹ si ni lu arabinrin naa to jẹ iya ọlọmọ meji amọ awọn ọlọpaa tete ko si aarin wọn.

Ṣe obinrin naa ni aarun ọpọlọ ni?

Gẹgẹ bi agbẹnusọ ọlọpaa ipinlẹ naa ṣe sọ, wọn gbe obinrin naa lọ si ẹka iṣewadii iwa ọdaran niwọn igba to ti jẹ pe ẹsun ipaniyan ni.

Bakan naa lo ni wọn yoo ṣe ayẹwo ọpọlọ fun obinrin naa ki wọ́n to mọ igbesẹ to ki ti wọn yoo gbe.

“A wa lori ẹsun naa lati ri aridaju nnkan to mu u dan iru iwa bẹẹ wo,” agbẹnusọ ọlọpaa ti sọ bẹẹ.

Iṣẹlẹ awọn iya mii to pa ọmọ wọn

Awọn ọlọpaa fẹsun kan pe ẹni naa to n gbe ni Royal Lodge Agbani ni agbegbe Nkanu naa ti pa ọmọ rẹ ki awọn ara adugbo to de ibi to ti ṣẹlẹ.