Àwọn èèyàn máa ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ torí èdè ẹ̀nu mi ṣùgbọ́n bí màá ṣe sọ̀rọ̀ di ọjọ́ ikú nìyí – Murphy Afolabi, nínú ọ̀rọ̀ tó sọ gbẹ̀yìn pẹ̀lú BBC

wákàtí kan sẹ́yìn

Ki o to jade laye, Murphy Afọlabi ba BBC News fọrọwerọ lori igbesi aye rẹ ati ọpọ nnkan ti awọn eeyan ko mọ nipa igbesi aye rẹ.

Ọkan gboogi lara ohun to mẹnule ni bi awọn eeyan ṣe maa n fi ṣe yẹyẹ nitori isọrọ si rẹ, paapaa nipa pipe awọn iro ọrọ kan.

“Ko si ohun to n jẹ yẹyẹ. Ilu ẹni ni ilu ẹni. Wọn ko le bi eeyan ni Osogbo ki ẹni bẹẹ wa sọ pe oun n lọ siilu Eko lati lọ wa orirun baba oun.”

“Bi emi ṣe n sọrọ niyẹn. Bi maa si ṣe sọrọ titi ti maa fi di agbalagba, ẹni to ba wu ko fẹ, ẹni ti ko ba tẹ lọrun ko maa ba mi ṣe.”

Idi ti Murphy Afọlabi ko ṣe pari girama ko to lọ wọ fasiti

Lori eto ẹkọ, O ni ileewe alakọbẹrẹ kan ni ilu Oṣogbo ni oun lọ ni ile ẹkọ alakọ bẹrẹ Oke Okanla Primary School nilu Oṣogbo. Ilu Oṣogbo naa si ni oun ti bẹrẹ ile ẹkọ girama, iyẹn ni Muslim grammar School ni ilu Osogbo, amọ oun ko le pari ẹkọ girama ki oun to bẹrẹ irinajo si aye sinima.

O slaye fun BBC pe Ki oun to wọ UNILAG yii, ọpọlọpọ ile ẹkọ loun ti gbiyanju to si jẹ̀ pe ọpọ eeyan to ni awọn yoo ba oun ṣe eto igbaniwọle si awọn ile ẹkọ giga naa ni wọn lu oun ni jibiti.