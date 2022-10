Ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Amẹrika, FBI, ló gbé òkú àbúrò mi lọ sin lọ́dọ̀ wọn - Ayorinde Owolabi

"Gbígbé òkú Olugbenga Owolabi lọ Amẹ́ríkà ní ohun ṣe pẹ̀lú òmìnira Yorùbá"

Ayorinde Owolabi, to jẹ ẹgbọn Olugbenga Owolabi ti awọn afurasi darandaran kan ji gbe, ti wọn tun ṣekupa niluu Ogbomoso ti fidi rẹ mulẹ pe wọn ti sin oku rẹ.

Ayọrinde, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ sọ pe ijọba Amẹrika funra rẹ lo gbe oku oloogbe naa lọ lati sin.

Ṣaaju ni awọn afurasi darandaran naa ti kọkọ ji oloogbe naa ati oṣiṣẹ rẹ kan, Racheal Opadele gbe niluu Ogbomoso, ki wọn to gbẹmi rẹ.

Ọjọ kẹta, oṣu Kẹsan an ni wọn ṣekupa ọkunrin naa, to fi mọ ọlọkada to gbe awọn ẹbi rẹ lọ gbe owo fawọn ajinigbe naa.