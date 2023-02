PDP tó jáwé olúborí l'Osun látòkè délẹ̀ fihàn pé àwọn ará Osún nígbàgbọ́ nínú mi gẹ́gẹ́ bíi Gómìnà wọn - Adeleke

Gomina Ìpínlẹ̀ Osun, Ademola Adeleke ti ṣe àjọyọ lori bi ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ Peoples Democratic Party, PDP ṣe ko ibo to pọ gidi gan ni Ìpínlẹ̀ naa.

Adeleke sọ eyi nigba to n ba awọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sọ̀rọ̀ èyí ti oludije ti wọn dibo yan dari wọn wa ni ilu Ede to si n fi asiko naa dúpẹ́ lọwọ awọn ara Ìpínlẹ̀ Oṣun to si tun ṣèlérí lati tun Ìpínlẹ̀ naa ṣe.